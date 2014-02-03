重发-加拿大股市：跌至一个月低位，因中美数据疲弱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透多伦多2月3日 - 加拿大指标股指周一跌至一个月低位，因中国和美国疲弱经济数据令投资者对全球经济复苏持审慎态度，导致主要类股下跌。
美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，1月制造业增速大幅放缓，新订单指数降幅为33年来最大，令制造业指数跌至八个月低位。
中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会周一公布，2014年1月中国非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落1.2个百分点。已是连续第三个月回落，显示需求回落，经济回升动能持续放缓，但整体运行态势仍保持着平稳。
欧洲乐观的迹象未能抵销负面人气。欧元区制造业1月创下2011年中期以来最快的增长步伐，因新订单涌入，促使制造业两年内首次招聘新员工。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低208.74点或1.52%，至13,486.20点，此前一度低见13,450.31点，为12月24日以来最低。
10大类股全数收跌，金融股跌1.3%，油价下跌则打压能源股。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。