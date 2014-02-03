重发-加拿大股市：跌至一个月低位，因中美数据疲弱

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路透多伦多2月3日 - 加拿大指标股指周一跌至一个月低位，因中国和美国疲弱经济数据令投资者对全球经济复苏持审慎态度，导致主要类股下跌。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，1月制造业增速大幅放缓，新订单指数降幅为33年来最大，令制造业指数跌至八个月低位。

中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会周一公布，2014年1月中国非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落1.2个百分点。已是连续第三个月回落，显示需求回落，经济回升动能持续放缓，但整体运行态势仍保持着平稳。

欧洲乐观的迹象未能抵销负面人气。欧元区制造业1月创下2011年中期以来最快的增长步伐，因新订单涌入，促使制造业两年内首次招聘新员工。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低208.74点或1.52%，至13,486.20点，此前一度低见13,450.31点，为12月24日以来最低。