《综述》美国制造业及建筑支出数据显示经济略失动能

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
尽管民间建筑支出触及五年高位，但公共建筑项目的支出则创下一年来最大降幅，反映出州政府和地方政府疲弱支出所造成的拖累。
建筑支出数据疲弱或许对政府第四季国内生产总值(GDP)初值的影响不大，因其大致与设想一致。
政府上周公布，第四季经济环比年率为成长3.2%，受消费者支出、出口和库存累积所支撑，第三季为成长4.1%。
去年经济在下半年成长3.7%，增幅高于上半年的1.8%，且是2003年下半年以来最大的半年增幅。
分析师表示，出口没有达到强劲的成长表现，而企业料将减少补充库存。当再加上寒冷天气的影响，这暗示第一季经济成长很有可能放缓。
的确，ISM调查显示新出口订单回落，且库存萎缩。
“先前制造业生产回升，以及去年下半年库存增加的情况正在放缓，”纽约汇丰美国分析师Ryan Wang表示。
价格指数触及11个月高位。然分析师表示，大都与能源相关，此前寒流造成丙烷短缺，并推高美国部分地区的电力和取暖油的价格。
就业指数跌至6月以来最低水准。分析师表示，这对1月就业回升的预期构成下滑风险，12月时就业意外放缓。
根据路透调查，1月就业报告将于周五公布，料将显示非农就业岗位增幅从12月的7.4万个回升至18.5万个。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。