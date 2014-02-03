《综述》美国制造业及建筑支出数据显示经济略失动能

尽管民间建筑支出触及五年高位，但公共建筑项目的支出则创下一年来最大降幅，反映出州政府和地方政府疲弱支出所造成的拖累。

建筑支出数据疲弱或许对政府第四季国内生产总值(GDP)初值的影响不大，因其大致与设想一致。

政府上周公布，第四季经济环比年率为成长3.2%，受消费者支出、出口和库存累积所支撑，第三季为成长4.1%。

去年经济在下半年成长3.7%，增幅高于上半年的1.8%，且是2003年下半年以来最大的半年增幅。

分析师表示，出口没有达到强劲的成长表现，而企业料将减少补充库存。当再加上寒冷天气的影响，这暗示第一季经济成长很有可能放缓。

的确，ISM调查显示新出口订单回落，且库存萎缩。

“先前制造业生产回升，以及去年下半年库存增加的情况正在放缓，”纽约汇丰美国分析师Ryan Wang表示。

价格指数触及11个月高位。然分析师表示，大都与能源相关，此前寒流造成丙烷短缺，并推高美国部分地区的电力和取暖油的价格。

就业指数跌至6月以来最低水准。分析师表示，这对1月就业回升的预期构成下滑风险，12月时就业意外放缓。