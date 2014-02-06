更正-《综述》美国制造业及建筑支出数据显示经济略失动能(2月4日)

(更正：因译文有误，内文第四段应为美国供应管理协会(ISM)“1月”制造业指数，非“12月”)

* 1月制造业活动放缓至八月低位

* 新订单创33年最大降幅

* 美国三大汽车销售商称销售量下滑

* 12月建筑支出仅小幅上升

* 数据显示经济丧失一些动能，天气可能是原因之一

路透纽约2月4日 - 美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。

分析师大多将原因归咎于严酷寒冬，并预计经济活动未来数月料将反弹。不过分析师也警告称，经济在2013年下半年表现强劲后正略为退缩。

“这些令人失望的数据，更加确认了经济成长动能大幅减缓，”纽约道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine说。

美国供应管理协会(ISM)1月制造业指数下滑至51.3，是2013年5月以来最低水平，12月指数为56.5。

坏天气显然亦损及美国1月汽车销售，福特汽车 、通用汽车 和日本丰田汽车 均公布该月销售下滑。

美股因制造业数据而大跌，道琼工业指数 收低2.08%，标准普尔500指数 跌2.28%。指标10年期美债收益率触及11月初以来最低水准，美元指数亦下跌。

然Mulraine表示，“某种程度上这样的疲弱可以怪罪于天气因素，我们预测未来几个月活动会明显反弹。”

1月ISM数据亦远低于路透调查分析师所得预估中值56，甚至比最低预估值54.2还低。数据高于50代表景气扩张。

这是该指数11月创下2011年4月来最高值57以来连续第二个月放缓，暗示制造业的产出在第四季呈现近两年来最快增速后正在放缓当中。

上月的交货延迟情况略有增加，更加凸显出天气的影响。不过最大的红灯出现在具领先指标意味的新订单指数，该数据从12月的64.4大幅下降至51.2。降幅达13.2点创下该分项指数自1980年12月以来的最大单月下滑。

“虽然ISM指数跌幅可能夸大了制造业活动受到寒冬的影响程度，但它强化了我们原本的想法，即围绕着2014年资本投资的乐观气氛有点过度。”康乃狄克州史丹福的苏格兰皇家银行首席分析师Michelle Girard说。

多位分析师亦指出，相对于其他制造业指标，ISM调查结果一直过于强劲。

浏览制造业相关图表link.reuters.com/vef94t

建筑支出图表link.reuters.com/xef94t

**关注第一季成长是否减缓**

另外，美国商务部报告称，12月建筑支出上升0.1%，增速较前月的0.8%减缓。

尽管民间建筑支出触及五年高位，但公共建筑项目的支出则创下一年来最大降幅，反映出州政府和地方政府疲弱支出所造成的拖累。

建筑支出数据疲弱或许对政府第四季国内生产总值(GDP)初值的影响不大，因其大致与设想一致。

政府上周公布，第四季经济环比年率为成长3.2%，受消费者支出、出口和库存累积所支撑，第三季为成长4.1%。

去年经济在下半年成长3.7%，增幅高于上半年的1.8%，且是2003年下半年以来最大的半年增幅。

分析师表示，出口没有达到强劲的成长表现，而企业料将减少补充库存。当再加上寒冷天气的影响，这暗示第一季经济成长很有可能放缓。

的确，ISM调查显示新出口订单回落，且库存萎缩。

“先前制造业生产回升，以及去年下半年库存增加的情况正在放缓，”纽约汇丰美国分析师Ryan Wang表示。

价格指数触及11个月高位。然分析师表示，大都与能源相关，此前寒流造成丙烷短缺，并推高美国部分地区的电力和取暖油的价格。

就业指数跌至6月以来最低水准。分析师表示，这对1月就业回升的预期构成下滑风险，12月时就业意外放缓。