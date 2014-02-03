表格：韩国1月消费者物价指数较上年同期成长1.1%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透首尔2月4日 - 韩国统计机构周二公布的数据显示：
* 韩国称1月消费者物价指数较上年同期成长1.1%(路透调查为成长1.1%)
* 1月消费者物价指数较上月成长0.5%(路透调查为成长0.5%)
* 1月核心消费者物价指数较上年同期成长1.7%
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 0.5 1.1
按行业分类
农业,畜牧业,水产 7.76 2.0 -5.6
工业产品 31.77 0.2 1.7
服务业 55.64 0.4 1.3 其它类别
核心CPI 89.16 0.2 1.7
生鲜食品 4.17 4.5 -12.9 (完)
(编译 李婷仪 审校 王洋)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。