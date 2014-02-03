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货币新闻 | 2014年 2月 4日 星期二 07:20 BJT

表格：韩国1月消费者物价指数较上年同期成长1.1%

路透首尔2月4日 - 韩国统计机构周二公布的数据显示：

* 韩国称1月消费者物价指数较上年同期成长1.1%(路透调查为成长1.1%)

* 1月消费者物价指数较上月成长0.5%(路透调查为成长0.5%)

* 1月核心消费者物价指数较上年同期成长1.7%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 0.5 1.1

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 2.0 -5.6

工业产品 31.77 0.2 1.7

服务业 55.64 0.4 1.3 其它类别

核心CPI 89.16 0.2 1.7

生鲜食品 4.17 4.5 -12.9 (完)

(编译 李婷仪 审校 王洋)
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