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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 07:18 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超1,150万股

路透东京2月4日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下单情况：

日股(单位：百万股)

卖单 23.8

买单 12.3

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净卖单 11.5 (完)
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