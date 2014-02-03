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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 07:27 BJT

《日本重要政经日程》--2月4日

路透2月4日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

2月4日(二)

0130 - 10年期政府公债标售

0400 - 富士重工业 宣布季度财报

0600 - 丰田汽车 宣布季度财报

0601 - Fast Retailing 公布季度财报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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