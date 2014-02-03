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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 07:46 BJT

全球外汇市场2月4日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0330 - 澳洲央行2月利率决议

0930 - 英国1月建筑PMI

1000 - 欧元区12月生产者物价指数

-- - 瑞士财长维德默-施龙普夫在苏黎士会晤希腊财长史托纳拉斯

-- - 挪威央行理事Birger Vikoren发表演说

1530 - 英国央行负责金融稳定的执行委员Andy Haldane在牛津大学就“我们的金融体系有多安全？”发表演说

2145 - 新西兰第四季失业率、就业成长、劳工成本指数、参与率

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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