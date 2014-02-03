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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 07:51 BJT

《全球市场》亚洲股市和美元下跌，受美国数据疲弱拖累

* 美元、欧元兑日圆双双接近两个月低点

* 等待澳洲央行决定，预期货币政策不会有变

路透东京2月4日 - 亚洲市场投资者周二料迎来动荡的一日，因美国之前公布的制造业数据给华尔街蒙上一层阴影之后，股市和美元承受压力。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 盘初下跌约0.5%，美元指数 下跌0.3%至81.065。
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