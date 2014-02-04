《全球市场》亚洲股市和美元下跌，受美国数据疲弱拖累

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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指标标准普尔500指数创下七个月来最大单日跌幅，CBOE波动率指数升16.5%，收在2012年12月以来最高。
美元兑日圆 低见100.77日圆，欧元兑日圆 低见136.37日圆，均为去年11月底以来首见。
在亚洲盘初，美元扳回部份失土至101.09日圆，欧元兑日圆则近持平，报136.68日圆。
澳元小升至0.8752美元，因投资人等候0330GMT时公布的澳洲央行政策决议。
路透调查所有分析师均预期澳洲央行将维持利率在2.5%不变，不过有一些分析师表示，央行可能会放弃宽松立场。(完) (编译/审校 王洋/李婷仪/戴素萍/张明钧)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。