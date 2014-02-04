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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 08:11 BJT

《全球市场》亚洲股市和美元下跌，受美国数据疲弱拖累

指标标准普尔500指数创下七个月来最大单日跌幅，CBOE波动率指数升16.5%，收在2012年12月以来最高。

美元兑日圆 低见100.77日圆，欧元兑日圆 低见136.37日圆，均为去年11月底以来首见。

在亚洲盘初，美元扳回部份失土至101.09日圆，欧元兑日圆则近持平，报136.68日圆。

澳元小升至0.8752美元，因投资人等候0330GMT时公布的澳洲央行政策决议。

路透调查所有分析师均预期澳洲央行将维持利率在2.5%不变，不过有一些分析师表示，央行可能会放弃宽松立场。(完) (编译/审校 王洋/李婷仪/戴素萍/张明钧)
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