《香港报摘》--经济日报2月4日

* 头版头条：

--环球股票基金走资潮恐未完，势拖累港股恒生指数 今日红盘低开。

* 其他：

--中银香港 资产管理行政总裁区景麟称，获中东和亚洲的主权基金接洽，冀代为管理其投资于中国内地银行间债市的人民币资产。

--彭博报导，渣打集团 预期资本监管趋紧及高基数效应下，该行于中东及非洲地区的贷款量或按年下跌15%。

--春节黄金周效应年初二起浮现，年廿九至年初三内地访港旅客微升，零售商指中价消费模式持续，名店人龙则逊往年。（完）

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