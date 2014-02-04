《香港报摘》--经济日报2月4日

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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* 头版头条：
--环球股票基金走资潮恐未完，势拖累港股恒生指数 今日红盘低开。
* 其他：
--中银香港 资产管理行政总裁区景麟称，获中东和亚洲的主权基金接洽，冀代为管理其投资于中国内地银行间债市的人民币资产。
--彭博报导，渣打集团 预期资本监管趋紧及高基数效应下，该行于中东及非洲地区的贷款量或按年下跌15%。
--春节黄金周效应年初二起浮现，年廿九至年初三内地访港旅客微升，零售商指中价消费模式持续，名店人龙则逊往年。（完）
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。