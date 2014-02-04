《香港报摘》--信报2月4日

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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* 头版头条：
--港股恒生指数 于蛇年累计下跌5.08%，是过去12个生肖年表现第四差；在新兴市场加息潮以及美股急挫的因素影响下，市场人士预期马年首个交易日恒指跌幅或将超过200点。
* 其他：
--过去四天假期香港10大屋苑交投疏落，当中仅太古城录得一宗成交，为历年交投量最少的新春长假期。
--财政司司长曾俊华表示，若政府每年开支处于本地生产总值（GDP）约两成水平，现在税收方式仍可支撑，毋须开征新税种。
--港交所 计划最快于今年下半年推出首批以基本金属和能源为主的产品，包括铜、铝及热煤期货合约。
--新鸿基地产 大股东郭氏家族长子郭炳湘最终获母亲郭邝肖卿转让1.73亿股或6.39%新地股份，按上周四收市价计市值约164亿港元。（完）
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。