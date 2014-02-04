《香港报摘》--信报2月4日

* 头版头条：

--港股恒生指数 于蛇年累计下跌5.08%，是过去12个生肖年表现第四差；在新兴市场加息潮以及美股急挫的因素影响下，市场人士预期马年首个交易日恒指跌幅或将超过200点。

* 其他：

--过去四天假期香港10大屋苑交投疏落，当中仅太古城录得一宗成交，为历年交投量最少的新春长假期。

--财政司司长曾俊华表示，若政府每年开支处于本地生产总值（GDP）约两成水平，现在税收方式仍可支撑，毋须开征新税种。

--港交所 计划最快于今年下半年推出首批以基本金属和能源为主的产品，包括铜、铝及热煤期货合约。

--新鸿基地产 大股东郭氏家族长子郭炳湘最终获母亲郭邝肖卿转让1.73亿股或6.39%新地股份，按上周四收市价计市值约164亿港元。（完）

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