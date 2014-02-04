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债券 | 2014年 2月 4日 星期二 08:27 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月4日-2月11日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期    时   国家   规模     发行细节
         间                   
 2/4          日本            10年期公债标售
 2/4          英国            传统债券标售
 2/5          德国   40亿欧   五年期联邦债券
                     元       
 2/5          日本            六个月期贴现国
                              库券
 2/6          日本            三个月期贴现国
                              库券
 2/6          日本            30年期公债
 2/6          西班            债券
              牙              
 2/6          日本            30年期公债
 2/6          法国            OAT标售
 2/10         法国            BTF标售
                              
 2/11         美国            三年期公债
 2/11         英国            通膨保值公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价  

 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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