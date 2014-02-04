《全球主要国家债券发行预告》--2月4日-2月11日

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时 国家 规模 发行细节 间 2/4 日本 10年期公债标售 2/4 英国 传统债券标售 2/5 德国 40亿欧 五年期联邦债券 元 2/5 日本 六个月期贴现国 库券 2/6 日本 三个月期贴现国 库券 2/6 日本 30年期公债 2/6 西班 债券 牙 2/6 日本 30年期公债 2/6 法国 OAT标售 2/10 法国 BTF标售 2/11 美国 三年期公债 2/11 英国 通膨保值公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。