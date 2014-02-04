全球金市：金价上涨，因美国成长存有疑虑且股市下滑

美国联邦储备理事会声明稿称，叶伦已在周一宣誓就职美联储主席。

津巴布韦(辛巴威)矿业普遍支持政府拟在2016年之前兴建一座新铂金炼厂的提议，这是运用此行业作为经济成长主要动力的措施之一。

着重于非洲业务的矿企Randgold Resources 在2013年产量创纪录之后，该公司称将寻求与受金价下滑拖累的较小型对手合作，且在今年继续探勘项目的支出。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金