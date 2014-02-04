全球金市：金价上涨，因美国成长存有疑虑且股市下滑

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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美国联邦储备理事会声明稿称，叶伦已在周一宣誓就职美联储主席。
津巴布韦(辛巴威)矿业普遍支持政府拟在2016年之前兴建一座新铂金炼厂的提议，这是运用此行业作为经济成长主要动力的措施之一。
着重于非洲业务的矿企Randgold Resources 在2013年产量创纪录之后，该公司称将寻求与受金价下滑拖累的较小型对手合作，且在今年继续探勘项目的支出。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。