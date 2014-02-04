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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 08:50 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及17个月新低，因日圆走强、日股挫跌

路透东京2月4日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二盘初创17个月新低，因日圆走强及日股下跌侵蚀软性商品市场人气。

0010 GMT，TOCOM指标7月期胶 <0#2JRU:>大跌4.6日圆至每公斤222.3日圆，周一收低0.4日圆。

该合约稍早一度低见220.0日圆，创2012年9月以来新低。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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