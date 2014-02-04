美国与加拿大经济指标预测--2月4日-2月11日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月4日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月1日当周 -- +0.2% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月1日当周 -- +3.2% 1445 美国纽约ISM企业活动指数 1月 -- 615.4 1500 美国工厂订单(较前月) 12月 -1.7% +1.8% 1500 美国耐久财订单 12月修正值 -- -4.3% 扣除运输的耐久财订单 -- -1.6% 扣除国防的耐久财订单 -- -3.7% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.3% 2月5日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 1月31日当周 -- 403.4 再融资指数 -- 1,645.2 1315 美国ADP就业报告(万人) 1月 增加18 增加23.8 1330 加拿大建筑许可 12月 +2.0% -6.7% 1358 美国Markit服务业PMI 1月终值 -- 56.6 1500 美国ISM非制造业指数 1月 53.7 53.0 ISM非制造业企业活动指数 55.1 54.3 ISM非制造业雇佣指数 -- 55.6 ISM非制造业新订单指数 -- 50.4 ISM非制造业价格指数 -- 55.1 2月6日(四) 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 -- 3.0623 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差360 逆差343 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月1日当周 33.5 34.8 四周均值(万人) -- 33.3 续请失业金人数(万人) 1月25日当周 299.8 299.1 1330 美国生产率 第四季 +2.5% +3.0% 美国单位劳工成本 -0.5% -1.4% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差7 逆差9.4 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 40.2 2月7日(五) 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加18.5 增加7.4 民间就业岗位(万个) 增加18.5 增加8.7 制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.9 失业率 6.7% 6.7% 平均时薪 +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.4 34.4 1330 加拿大就业变动(万人) 1月 增加2.0 减少4.59 失业率 7.1% 7.2% 就业参与率 66.4% 66.4% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月31日当周 -- 133.8 2000 美国消费者信贷 12月 增加120.0 增加123.2 2月10日当周 2月10日(一) 暂无重要数据 2月11日(二) 1230 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 1月 -- 93.9 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月8日当周 -- -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月8日当周 -- -- 1500 美国批发(趸售)库存 12月 +0.6% +0.5% 趸售销售 +0.7% +1.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 戴素萍 审校 张明钧)