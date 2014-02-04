港报社评：政府基金以战养战，首要做到投资得法--明报2月4日

政府就一些政策范畴，拨款成立基金，目的以投资回报支持政策事项年度开支。基金投资需有足够回报，整体设计和运作才可达至政策目标，但是综观这些基金，大多回报欠佳甚至亏蚀，能否持续成疑。

2008年起，政府设立或注资的16个基金，除了两个尚未成立，其他14个基金中有11个的投资回报不足以支付相关工作开支。目前，政府这类基金涉及总款额约670亿元，数额不菲，情况若未能改善，不但招致公帑损失，也可能影响相关政策的开展。

作为负责任的政府，应该设法改善。政府可有两个选择：

首先，在基金谋取稳定回报的前提下，政府可以采取划一投资指引的方式，协助基金人士制订投资策略，以确保有较稳定回报，也可以避免出现投资失误而大额亏蚀。

另外，检视投资回报较佳的基金，粤剧发展基金因为体积较细，回报就达5.6%，至于其他回报率较高的较大型基金，投资都与外汇基金存款有关。例如在2013/14年，研究基金，回报率5.6%。政府这类基金，透过外汇基金投资是理想选择。

现在一些政府基金本金不多，投资回报大打折扣。有学者建议，把这些基金组合起来放入金管局的外汇基金投资，每年拿取平均约5%回报。这个意见，值得政府考虑。

除了投资回报以外，政府这类基金还有一种情况值得注意。这类基金不应该完全脱离立法会监管，政府宜在基金与立法会之间，建立一定连系机制，例如基金每年向立法会提交工作和财务报告，让公衆透过立法会，知道庞大的公共资源是在发挥物有所值、而且是可持续的作用。(A02)