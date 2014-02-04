港报社评：融合“港漂”，防族群矛盾--星岛日报2月4日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
“港漂”一族人数迅速增长，引起与本地人争夺饭碗的忧虑。当局宜正视现象，妥善处理，避免产生新的两地矛盾。
“港漂”有别于透过单程证制度来港与家人团聚的新移民，主力是来港攻读大学毕业后留港发展的内地人，平均教育水平比持单程证者为高，在职场上比较有竞争力。这些人不会是纾缓香港基层劳工荒的答案，主要在中等收入和专业职位上起步，部分人还会创业成为小老板。
“港漂”最头痛的问题是文化适应，生活语言不同和观念意识差异，成为融入本地社会紮根的最大障碍。“港漂”人数渐增，不少已经自成生活圈子，部分本地人则对“港漂”抱排挤态度，如果不好好融合，族群矛盾就会渐渐深化。
不少本地人醉心于香港做国际都会，部分人担心香港“中国化”会与“国际化”互相排斥，失去香港特色。但是，环顾纽约、伦敦、巴黎等国际都会，除了吸引环球精英来投，同时也是全国各地精英的集中地，荟聚成丰富的人才库和国内外文化大熔炉。上海正朝这方向急起直追，香港如果自断于内地丰厚的人才资源，只会把竞争优势拱手让给上海。
香港经济发展骄人，中外桥梁的角色发挥了重要作用。输入内地人才，除了考虑经济发展，还要顾及本地人口老化的需求。香港出生率低，内地大学生留港就业，加上输入专才和优才计画，带来的青壮新血，有助延缓社会人口老化，减轻供养负担和保持创富活力。
现时在港就读的内地学生，真正有多少人留港发展，带来的各方面影响如何，需要具体数据作出评估，从而作出相应对策。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有