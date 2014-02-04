港报社评：融合“港漂”，防族群矛盾--星岛日报2月4日

“港漂”一族人数迅速增长，引起与本地人争夺饭碗的忧虑。当局宜正视现象，妥善处理，避免产生新的两地矛盾。

“港漂”有别于透过单程证制度来港与家人团聚的新移民，主力是来港攻读大学毕业后留港发展的内地人，平均教育水平比持单程证者为高，在职场上比较有竞争力。这些人不会是纾缓香港基层劳工荒的答案，主要在中等收入和专业职位上起步，部分人还会创业成为小老板。

“港漂”最头痛的问题是文化适应，生活语言不同和观念意识差异，成为融入本地社会紮根的最大障碍。“港漂”人数渐增，不少已经自成生活圈子，部分本地人则对“港漂”抱排挤态度，如果不好好融合，族群矛盾就会渐渐深化。

不少本地人醉心于香港做国际都会，部分人担心香港“中国化”会与“国际化”互相排斥，失去香港特色。但是，环顾纽约、伦敦、巴黎等国际都会，除了吸引环球精英来投，同时也是全国各地精英的集中地，荟聚成丰富的人才库和国内外文化大熔炉。上海正朝这方向急起直追，香港如果自断于内地丰厚的人才资源，只会把竞争优势拱手让给上海。

香港经济发展骄人，中外桥梁的角色发挥了重要作用。输入内地人才，除了考虑经济发展，还要顾及本地人口老化的需求。香港出生率低，内地大学生留港就业，加上输入专才和优才计画，带来的青壮新血，有助延缓社会人口老化，减轻供养负担和保持创富活力。

现时在港就读的内地学生，真正有多少人留港发展，带来的各方面影响如何，需要具体数据作出评估，从而作出相应对策。(A05)