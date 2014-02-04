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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 09:10 BJT

国际油市：美国原油持于每桶约96.50美元，经济数据增添需求疑虑

美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。

布兰特原油周一的跌势受限，因美国东北部暴风雪横扫，推动取暖油价格上涨。北海Buzzard油田产出受到干扰，亦协助抑制跌势。

中东和南非民间动乱仍持续。利比亚总理周一扩大向围堵东部港口的抗议者施压，告诉抗议者数周前他已下令军队准备出动终止其封锁。(完)

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(编译 李婷仪/戴素萍 审校 张明钧)
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