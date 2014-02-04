国际油市：美国原油持于每桶约96.50美元，经济数据增添需求疑虑

布兰特原油周一的跌势受限，因美国东北部暴风雪横扫，推动取暖油价格上涨。北海Buzzard油田产出受到干扰，亦协助抑制跌势。

中东和南非民间动乱仍持续。利比亚总理周一扩大向围堵东部港口的抗议者施压，告诉抗议者数周前他已下令军队准备出动终止其封锁。(完)