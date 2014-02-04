国际油市：美国原油持于每桶约96.50美元，经济数据增添需求疑虑

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。
布兰特原油周一的跌势受限，因美国东北部暴风雪横扫，推动取暖油价格上涨。北海Buzzard油田产出受到干扰，亦协助抑制跌势。
中东和南非民间动乱仍持续。利比亚总理周一扩大向围堵东部港口的抗议者施压，告诉抗议者数周前他已下令军队准备出动终止其封锁。(完)
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产油国官方售价英文原文
(编译 李婷仪/戴素萍 审校 张明钧)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。