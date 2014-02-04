港报社评：制造业弱势开年，中国经济提防失速--信报2月4日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
昨天公布的1月非制造业PMI，回落到53.4，创16个月来低位。在农历新年前夕，服务需求表现失色，透示内需动力比预期为弱。
至于1月制造业PMI则回落至50.5，贴近盛衰分界线底部。回落之势包含季节性因素，但整体扩张动力只能弱势增长，内生动力仍然不充足，经济升势并不牢固，须防范失速风险。
按1月份制造业PMI的分项指数观察，显示行业前景的新订单始终保持扩张状态。不过，反映出口形势的新出口订单和进口指数，均跌落到收缩区间，意味出口和工业增加值都有明显的下滑压力。
再参考滙丰中国1月制造业PMI终值降至49.5，是去年7月以来最低水平，亦为半年来首次跌落盛衰分界线之下，因此，照当前形势衡量，宏观调控须守稳增长区间下限的问题相当突出。
与此同时，外部经济环境的变化亦十分诡谲。美国退市步伐明显加快；另一方面，欧洲通缩风险增大，不排除欧洲央行很快减息以提振经济。
中国经济转型，增长模式从保“量”转为保“质”，潜在经济增长率进入下降轨道，在内外压力下，今年的挑战明显比去年更大。
从中国目前内部情况看，自去年中开始，央行收紧货币政策，提高资金利率，迫使产能过剩产业去杠杆、挤水份，以实现结构调整和产业升级，相信今年会继续贯彻这项政策。
考虑到发展模式平稳转换，政府在深化投资体制改革的同时，估计会及时扩大有效需求，提升民间的消费能力。
要保持今年经济稳定运行，为结构调整提供有利条件，央行的货币政策看来有须要作出适度宽松，避免经济回落之势过急过猛。(A02)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有