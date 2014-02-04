《新兴市场重要经济事件预告》--2月4日-2月11日

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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2月4日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议(0800)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月5日)。
坎帕拉--乌干达央行发布货币政策声明。
2月5日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行政策会议。
曼谷--泰国央行公布1月政策会议记录(0200)
2月6日(四)
马尼拉--菲律宾央行举行议息会议(0800)。
布拉格--捷克央行举行货币政策会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议。
2月7日(五)
暂无重要经济事件
2月10日(一)
暂无重要经济事件
2月11日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。