港报社评：追讨损失，保障旅客权益--文汇报2月4日

约200名参加了“广东旅游”举办的5个越南巴士团的港人旅客，因在越接待旅行社怀疑倒闭，其中1团一度滞留中越边境，经交涉后获安排过境；另外4团分别滞留在越南河内和下龙湾。虽然“广东旅游”将向受影响旅客全数赔偿，但当局有责任主动与越南有关部门交涉，要求越方追究肇事旅行社责任，并追讨有关赔偿。

应该看到，在事件中的罪魁祸首是当地的接待旅行社。肇事旅行社显然是蓄意卷款潜逃。由于事件不只是旅行社之间的纠纷，更涉及两地旅客的权益，当局应积极介入，要求越南方面认真彻查事件，惩罚业界害群之马。当局有必要敦促越南方面严肃追究事件，这不但是向肇事旅行社讨回损失，还香港一个公道，更是令越南方面正视业界的问题，杜绝这些败坏越南旅游声誉的不法旅行社，对越南的旅游发展也有正面作用。

据报道这个旅行团一共六天，年三十至年初二的春节假期出发，但团费却低至2,200元。这个价钱显然是低于市场的平均水平，令人怀疑旅行团可能将货就价，将团外判给一些收费较平，但质素较差的当地旅行社，令旅客权益缺乏保障。香港过去亦不时发生旅客不满行程货不对办的争拗。近年不少国家或地区都加大对廉价团的监管力度，内地甚至定下不同地点的旅行团每日最低收费。香港也应汲取其他地区的经验，加强对廉价旅行团的规管，保障旅客权益。(A03)