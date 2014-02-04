《香港报摘》--其他报纸重要消息2月4日

*明报：

--广州白云机场去年客运量突破5,000万人次，年末的国际航线数量进一步逼近香港，有学者称在香港机场第三跑道落成之前，两地机场竞争将逐步加剧。

--施政报告重申将加快推出屯门西物流用地配合货运发展，但业界认为新物流仓选址离机场太远，促请政府考虑在东涌选址。

--腾讯 的“微信红包”在网络大热，引来对手阿里巴巴IPO-ALIB.N主席马云讥讽有如策划了一场“珍珠港偷袭”，又暗指腾讯针对支付宝展开的公关战，令各界相信支付宝体系会被微信红包全面超越。

*星岛日报：

--外电报导，联想集团 为了收购摩托罗拉，将聘请曾在美国中情局（CIA）及国土安全部工作的律师提供意见，以确保交易获美国当局开绿灯。

--华懋集团售楼部经理吴崇武表示，集团去年卖楼收入料为历年最低，惟今年会加紧步伐，计划年内推出逾400个单位，市值逾110亿港元。

*苹果日报：

--阿里巴巴“支付宝”早前宣布进军香港和台湾，但台湾经济部及金管会官员透露，规管网上第三方支付服务仍处立法阶段，不过已透过经济部现行电子商务规范禁止阪急百货支援支付宝。

--日本索尼（Sony） 发表声明称，指“Sony与联想在个人电脑上组成联盟”的说法不准确，但承认在个人电脑业务上，公司正考虑多个可能方案。

--道琼斯及《华尔街日报》公布全球创业公司市值排行榜，中国手机生产商小米与美国云端储存供应商Dropbox并列第一，小米估值达100亿美元。

*东方日报：

--上月底向美国证交会（SEC）提出上市申请的京东商城表示，今年五大战略方向包括移动和大数据、金融、O2O、渠道下沉及国际化；截至去年11月底止其移动终端累计激活用户已突破1亿，并正以远高于整体的速度快速增长。

--1月份市场新推多份人民币保单，其中以香港人寿保险有限公司最为进取，六年期人民币储蓄保险产品之保证回报高逾18%。

*文汇报：

--投行瑞信称，为体现银行间流动性收紧之际，中国债券收益率和股票风险溢价攀升，该行将恒生中国企业指数 的12个月目标价从14,300点下修至13,000点，幅度约9.1%。（完）

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