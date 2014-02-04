《全球重要经济事件一览表》--2月4日-2月11日

路透2月4日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
2月4日(二)
美国温彻斯特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“2014年2月经济展望”讲话(1330)。
华盛顿--美国财政部长杰克卢就上调举债上限的必要性发表讲话(1400)。
牛津--英国央行金融稳定主管Andy Haldane就“我们金融系统的安全性”讲话(1530)。
底特律--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策讲话(1730)。
苏黎世--瑞士财长维德默-施龙普夫会见希腊财长史托纳拉斯。
罗马--欧洲央行执委维斯科发表演说。主题为“良好运作的金融体系及其正统性。”(0900)
奥斯陆--挪威央行理事Birger Vikoren在2014年经济学家货币研讨会上发言。
悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率会议。
2月5日(三)
纽约--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演说(1730)。
美国伯明翰--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表演说(1840)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至2月6日)。
2月6日(四)
日本宫崎市--日本央行副总裁岩田规久男向企业领袖发表讲话，随后举行记者会。
苏黎世--瑞士央行副总裁丹亭就“金融稳定--对瑞士的长期和短期影响”发表演讲(1600)。
美国萨拉索塔--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(2230)。
赫尔辛基--芬兰央行举行会议，主题为“芬兰经济的现状和前景”；该央行副总裁Pentti Hakkarainen主持会议。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率声明并举行记者会。
伦敦--英国央行宣布利率决定。
2月7日(五)
英国考文垂--Warwick 2014年经济峰会(至2月日9)。世界银行前副总裁Ian Goldin将发表演说。
都柏林--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际及欧洲事务学院发表演说。(0900)
伦敦--希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)发表演说。主题为“希腊金融危机：从脱离危机到复苏”。(1030)
2月8日(六)
罗马--ASSIOM FOREX举办的第20届金融市场运营者年度大会。(至2月9日)。意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)将发表演说。
2月11日(二)
伦敦--Fathom Consulting货币政策论坛。前英国央行货币政策委员会前任委员朱利亚斯(DeAnne Julius)、吉弗(John Gieve)、森坦斯(Andrew Sentance)将与会出席。(0900)
美国纽华克--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在德拉瓦大学主办的一场活动中，就经济前景发表演说。(1400)
美国史丹福--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演说，主题为“金融稳定之路”。(0100)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李婷仪 审校 张明钧)