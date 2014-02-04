澳新经济指标预测--2月4日-2月11日****

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月4日(二) 0330 澳洲央行利率决议 2月 2.5% 2.5% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 6.0% 6.2% HLFS就业增长(较前季) +0.6% +1.2% HLFS就业参与率 68.6% 68.6% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第四季 +0.6% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.6% 2月5日(三) 无重要经济数据公布。 2月6日(四) 0030 零售销售(较前月) 12月 +0.4% +0.7% 零售销售 第四季 +1.2% +0.7% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 逆差3 逆差1.18 商品/服务进口(较前月) -- -1.0% 商品/服务出口(较前月) -- 持平 2月7日(五) 无重要经济数据公布。 2月10日当周 2月10日(一) 0200 新西兰央行海外持仓 1月 +63.4% 2月11-12日 2330 澳洲消费者信心 2月 -- -1.7% 2月11日(二) 0030 澳洲企业现况指数 1月 -- 正4 企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲房价指数 第四季 -- +1.9% 澳洲房屋融资 12月 -- +1.1% 投资房屋融资 -- +1.5% 2145 新西兰电子卡零售销售(较上月) 1月 -- +0.6% (较上年同期) -- +5.5% (完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。