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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 09:54 BJT

金属期市：伦敦期铜连10日下跌，因经济放缓疑虑罩顶

由于春节假期，中国股债汇市及商品期货市场1月31日至2月6日休市。

美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。

中国及美国制造业数据显示成长放缓，在周一引发对全球经济成长的疑虑，尽管欧洲制造业今年开年有强劲的起步。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 戴素萍/李婷仪)
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