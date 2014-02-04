金属期市：伦敦期铜连10日下跌，因经济放缓疑虑罩顶

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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由于春节假期，中国股债汇市及商品期货市场1月31日至2月6日休市。
美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。
中国及美国制造业数据显示成长放缓，在周一引发对全球经济成长的疑虑，尽管欧洲制造业今年开年有强劲的起步。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 戴素萍/李婷仪)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。