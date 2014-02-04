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货币新闻 | 2014年 2月 4日 星期二 10:28 BJT

芝加哥期市：小麦期货连四日上涨，为四个月来最长连涨纪录

3月小麦合约 上涨0.13%至每蒲式耳5.64-1/2美元，周一收升1.44%，因投资人逢低承接。

大豆价格受到支撑，因美国供给吃紧，且出口需求强劲。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 564.50 0.75 +0.13% +1.99% 582.80 47

CBOT玉米 435.50 -0.25 -0.06% +0.46% 427.97 60

CBOT大豆 1292.00 -0.75 -0.06% +1.33% 1292.49 49

CBOT稻米 $15.34 $0.04 +0.26% -0.55% $15.46 37

美国原油 $96.58 $0.15 +0.16% -0.93% $96.00 50

汇率

欧元/美元 $1.352 $0.003 +0.24% -0.28%

美元/澳元 0.874 -0.001 -0.17% -0.59%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 戴素萍/张明钧/李婷仪)
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