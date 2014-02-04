芝加哥期市：小麦期货连四日上涨，为四个月来最长连涨纪录

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
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3月小麦合约 上涨0.13%至每蒲式耳5.64-1/2美元，周一收升1.44%，因投资人逢低承接。
大豆价格受到支撑，因美国供给吃紧，且出口需求强劲。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 564.50 0.75 +0.13% +1.99% 582.80 47
CBOT玉米 435.50 -0.25 -0.06% +0.46% 427.97 60
CBOT大豆 1292.00 -0.75 -0.06% +1.33% 1292.49 49
CBOT稻米 $15.34 $0.04 +0.26% -0.55% $15.46 37
美国原油 $96.58 $0.15 +0.16% -0.93% $96.00 50
汇率
欧元/美元 $1.352 $0.003 +0.24% -0.28%
美元/澳元 0.874 -0.001 -0.17% -0.59%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 戴素萍/张明钧/李婷仪)
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