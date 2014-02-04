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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 10:46 BJT

韩国股市：早盘触及五个半月低位，因全球成长疑虑阴霾垄罩

路透首尔2月4日 - 韩国股市周二早盘跌至五个半月最低，中国及美国两大经济体制造业成长幅度不如预期，打压了市场信心，更进一步增添新兴市场压力。

0205GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌1.5%至1,891.47点，此前一度触及盘中低点1,886.34点，是8月28日以来最低。

“风险事件接踵而至，市场压力更大了，”Bookook证券分析师Kim Sung-hwan说。“流动性紧俏加上经济指标疲弱，市场就只有下跌了。”

接近盘中时，外资卖超1,621亿韩元韩股。至周一为止，外资今年以来累计已卖超韩股逾1.7万亿韩元。

KOSPI中有689档股票下跌、120档上涨。23个类股均下滑，证券类股 跌幅居前。

起亚汽车 逆势上涨1.1%，受到美国市场销售看好的激励。起亚美国分支周一表示，其1月销售较上年同期增加将近2%。(完)
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