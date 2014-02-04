韩国股市：早盘触及五个半月低位，因全球成长疑虑阴霾垄罩

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透首尔2月4日 - 韩国股市周二早盘跌至五个半月最低，中国及美国两大经济体制造业成长幅度不如预期，打压了市场信心，更进一步增添新兴市场压力。
0205GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌1.5%至1,891.47点，此前一度触及盘中低点1,886.34点，是8月28日以来最低。
“风险事件接踵而至，市场压力更大了，”Bookook证券分析师Kim Sung-hwan说。“流动性紧俏加上经济指标疲弱，市场就只有下跌了。”
接近盘中时，外资卖超1,621亿韩元韩股。至周一为止，外资今年以来累计已卖超韩股逾1.7万亿韩元。
KOSPI中有689档股票下跌、120档上涨。23个类股均下滑，证券类股 跌幅居前。
起亚汽车 逆势上涨1.1%，受到美国市场销售看好的激励。起亚美国分支周一表示，其1月销售较上年同期增加将近2%。(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。