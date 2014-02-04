澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆处在数月低点附近，关注澳央行会议

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透悉尼/惠灵顿2月4日 - 澳元兑日圆和新西兰元兑日圆在大跌之后周二进行盘整，在这之前风险资产遭遇抛售。投资者在等待澳洲央行本年度的第一个政策声明。
澳元兑日圆和新西兰元兑日圆都处在数月低点附近，之前股市的一波卖压迫使投资者回补低收益日圆的空头仓位。
澳元兑日圆 周一曾跌至88.18的9月初来最低，最新持于88.40。类似的是，新西兰元兑日圆处在约三个月低点81.52的稍上方。
高度的避险情绪压制澳元兑美元 处于0.8740，上日曾创两周高位0.8834，大部分跌幅是在美国公布令人失望的制造业数据后录得的。
若跌破0.8730-40附近的坚实支撑位，可能瞄准上周的低点0.8678，在0.8800处有强大的阻力。
目前市场焦点在0330GMT的澳洲央行新一年的首次政策会议。尽管料不会调整指标利率，但央行有可能会对通胀发出警告。(完)
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(编译 王洋; 审校 张明钧)
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