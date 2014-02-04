韩国个股：三星电子将于2月底发表最新Galaxy手机

路透首尔2月4日 - 三星电子 将在本月发表新版旗舰级Galaxy S智能手机，但产业竞争愈发激烈之际，预料加大萤幕尺寸等特色恐怕很难带动销售大幅成长。

三星周二寄发一份邀请函，主题为“Samsung unPacked 5”，日期为2月24日，举行地点为巴塞隆纳的移动通讯世界大会(Mobile World Congress/MWC)。多位分析师表示，在三星S4手机销售弱于预期之后，新产品发表时程提前了约三周。

各界普遍预期S5手机将拥有更大的萤幕尺寸、主照相机有所改善、以及虹膜辨识或指纹扫描等生物辨识功能。该公司可能同时发表改款后的Galaxy Gear智能手表。

在年度产业大会上发表新产品时料强调成本，与以往三星大举行销有所不同；该公司去年在纽约无线电城音乐厅(Radio City Music Hall)发表S4新机时，动用了多名演员及现场管弦乐队演奏。