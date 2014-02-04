加拿大经济：IMF认为加拿大央行降息空间有限

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透渥太华2月3日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，加拿大央行可能在2015年初之前都维持主要利率不变，且央行降息空间有限，因房价过高且家庭债务创纪录。
在与加拿大官员讨论过经济状况，并在1月底完成后，IMF总结为加拿大经济在2014年将加快脚步，因出口受到美国经济走强的提振。
IMF强调了经济成长仍过于倚赖消费者支出和住宅建筑的担忧，但其预期出口和企业投资将逐步取而代之，成为未来几年经济成长的主要推手。
“货币政策应该仍然宽松，直到有更强劲的迹象显示经济成长正回到潜力之上，且持续从家庭支出转移到出口和企业投资，”IMF在其报告中表示。
IMF的预测认为加拿大央行的隔夜目标利率将从“2015年初”开始上调，且在2019年前会升至4%。路透在1月22日该行利率会议前的调查预测，央行首次升息的时间点落在2015年第二季。
IMF承认近期房市和家庭债务有所降温，但警告如果央行放宽政策，这些问题可能会重燃。
IMF预期2015年底前通胀回到央行2%目标，大致符合央行的展望。
IMF估算，加拿大的平均房价仍然高估10%，其称与历史均值相比，房价相对于收入和租金仍偏高，与其他多数发达国家相比亦偏高。
IMF认为，加元兑美元近来贬值，不像往常一样助出口一臂之力。
IMF报告检视了相对于一篮子其他货币贬值，称2013年前10个月平均来看加元高估了10%。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。