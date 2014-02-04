加拿大经济：IMF认为加拿大央行降息空间有限

路透渥太华2月3日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，加拿大央行可能在2015年初之前都维持主要利率不变，且央行降息空间有限，因房价过高且家庭债务创纪录。

在与加拿大官员讨论过经济状况，并在1月底完成后，IMF总结为加拿大经济在2014年将加快脚步，因出口受到美国经济走强的提振。

IMF强调了经济成长仍过于倚赖消费者支出和住宅建筑的担忧，但其预期出口和企业投资将逐步取而代之，成为未来几年经济成长的主要推手。

“货币政策应该仍然宽松，直到有更强劲的迹象显示经济成长正回到潜力之上，且持续从家庭支出转移到出口和企业投资，”IMF在其报告中表示。

IMF的预测认为加拿大央行的隔夜目标利率将从“2015年初”开始上调，且在2019年前会升至4%。路透在1月22日该行利率会议前的调查预测，央行首次升息的时间点落在2015年第二季。

IMF承认近期房市和家庭债务有所降温，但警告如果央行放宽政策，这些问题可能会重燃。

IMF预期2015年底前通胀回到央行2%目标，大致符合央行的展望。

IMF估算，加拿大的平均房价仍然高估10%，其称与历史均值相比，房价相对于收入和租金仍偏高，与其他多数发达国家相比亦偏高。

IMF认为，加元兑美元近来贬值，不像往常一样助出口一臂之力。