《焦点》通胀率低迷问题考验欧洲央行应对就绪决心

美国热股：Twitter与彭博合作推出流媒体新闻服务，股价盘初大涨
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
欧洲央行执委科尔上周五强调，即使当利率为零时，央行仍有能力因应。科尔是欧洲央行六名执委会委员之一。
除了降息外，欧洲央行还有其他可以动用的政策选项，包括提供银行另一轮的长期再融资操作(LTRO)或者买进资产，以因应通缩风险。
更有可能的是暂停每周对欧洲央行买进公债部位的冲销操作，此举可望增加货币供给并助长通胀。
然许多分析师认为还不需要采取行动。上周路透调查76位分析师显示欧洲央行将按兵不动，除非市场利率和欧元升值。
“我们预期不会有任何的动作，”Berenberg bank分析师 Christian Schulz在谈及周四政策会议时表示。“信心增加及失业率下滑，显示复苏变得强劲且全面，至少与欧洲央行的预测一致。”(完) (编译 蔡美珍/李婷仪/戴素萍 审校 艾茂林)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
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路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。