《焦点》通胀率低迷问题考验欧洲央行应对就绪决心

欧洲央行执委科尔上周五强调，即使当利率为零时，央行仍有能力因应。科尔是欧洲央行六名执委会委员之一。

除了降息外，欧洲央行还有其他可以动用的政策选项，包括提供银行另一轮的长期再融资操作(LTRO)或者买进资产，以因应通缩风险。

更有可能的是暂停每周对欧洲央行买进公债部位的冲销操作，此举可望增加货币供给并助长通胀。

然许多分析师认为还不需要采取行动。上周路透调查76位分析师显示欧洲央行将按兵不动，除非市场利率和欧元升值。

“我们预期不会有任何的动作，”Berenberg bank分析师 Christian Schulz在谈及周四政策会议时表示。“信心增加及失业率下滑，显示复苏变得强劲且全面，至少与欧洲央行的预测一致。”(完) (编译 蔡美珍/李婷仪/戴素萍 审校 艾茂林)