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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 11:09 BJT

韩国汇市：韩元兑美元创近五个月低位，出口商买盘助韩元缩窄跌幅

交易商称，当地出口商的美元抛盘帮助韩元削减一些最初的跌幅，这也反过来导致一些做多美元的仓位解除。

一外资交易商称，“海外市场人士买入美元，但不如此前预期的力度，所以我们看到美元多头有一些止损动作。”

0225GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,086.2 1,084.5

日圆/韩元 10.7216/257 10.7341

韩国公债期货 105.87 105.75

韩国综合股价指数 1,890.83 1,919.96

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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