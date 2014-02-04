韩国汇市：韩元兑美元创近五个月低位，出口商买盘助韩元缩窄跌幅

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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交易商称，当地出口商的美元抛盘帮助韩元削减一些最初的跌幅，这也反过来导致一些做多美元的仓位解除。
一外资交易商称，“海外市场人士买入美元，但不如此前预期的力度，所以我们看到美元多头有一些止损动作。”
0225GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,086.2 1,084.5
日圆/韩元 10.7216/257 10.7341
韩国公债期货 105.87 105.75
韩国综合股价指数 1,890.83 1,919.96
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。