韩国已公布经济指标--2014/2/4

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.9% @-p +1.1% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +1.1% +1.1% -- -- 工业生产(m/m) 12月 +3.4% @-p +0.1% @-r -- -- 失业率 12月 3.0% @ 2.9% @ 2月11日 -- 贸易收支(亿美元) 1月 顺差7.4 p 顺差36 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。