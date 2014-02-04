欧洲金融：欧系银行对新兴市场放款逾3万亿美元，风险不容小觑

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透伦敦2月3日 - 欧洲银行业者对新兴市场的放款金额已逾3万亿(兆)美元，是美国银行业者的四倍以上；因此如果土耳其、巴西、印度、南非等国的金融市场动荡加剧，将使欧系银行的风险升高。
多位分析师指出，其中以西班牙对外银行(BBVA)、Erste Bank、汇丰(HSBC)、西班牙桑坦德银行、渣打和意大利裕信银行(UniCredit)面临的风险最严重。
但其曝险可能给整体行业都带来麻烦。为找出银行业的弱点，恢复投资者信心，欧洲央行将对欧元区的银行进行一项更严格的体质检验。
“我们认为新兴市场冲击是2014年真值得担忧的事。”德意志银行分析师Matt Spick称。“当汇率(剧烈波动)加上营收放缓、坏帐上升，曝险较高的银行威胁将加重。”
德意志银行分析师表示，曝险最高的六家欧系银行在新兴市场的曝险超过1.7万亿美元。但德意志银行并未指名道姓是哪六家的曝险最大。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。