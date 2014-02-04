香港数据：2013年12月零售销售货值按年5.7%，全年升11%

路透香港2月4日 - 香港政府周二公布，2013年全年零售销售货值为4,945亿港元，按年上升11%，销售数量按年增10.6%，增长均较上年快。预期短期内销售状况仍受良好就业以及旅游业扩张支持。

2012年全年零售总销货价值为4,454亿港元，年率升9.8%，总销货数量升7.2%。

不过，12月单月零售销售货值按年仅升5.7%，升幅低于上月的8.5%；12月销售数量升6.1%，亦低于上月修正过的9.1%。

政府发言人表示，零售业销售在12月的按年增长虽有所减慢但仍然稳健，反映消费意欲保持正面及访港旅游业进一步扩张。

政府发言人补充，展望未来，零售业务短期内应继续受良好的就业和收入情况，以及访港旅游业持续增长支持。但仍需密切留意外围经济发展，尤其是与美国货币政策相关的发展，及其往后如何影响环球经济及金融市场状况以至本地消费意欲。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较

2013年12月 +5.7* +6.1*

11月 +8.5 +9.1^

10月 +6.3 +5.9

9月 +5.0 +4.9

8月 +8.1 +7.2

7月 +9.3 +8.7

6月 +14.7 +13.3

5月 +12.9 +12.2

4月 +20.7 +19.4

3月 +9.8 +10.1

2月 +22.7 +21.9

1月 +10.5 +10.4

2012年12月 +9.1 +8.5

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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