新闻稿：澳洲央行2月政策会议声明；此前维持利率不变

展望后续，澳洲央行预期经济增长仍有一段时间将低于趋势水平，失业率还会进一步上升才触顶。而在持续的低利率和较低汇率的帮助下，短期之后，增长料将走强。通胀料较三个月前预计的略有升高，但未来两年仍料在2-3%的目标之内。