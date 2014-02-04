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货币新闻 | 2014年 2月 4日 星期二 12:01 BJT

新闻稿：澳洲央行2月政策会议声明；此前维持利率不变

展望后续，澳洲央行预期经济增长仍有一段时间将低于趋势水平，失业率还会进一步上升才触顶。而在持续的低利率和较低汇率的帮助下，短期之后，增长料将走强。通胀料较三个月前预计的略有升高，但未来两年仍料在2-3%的目标之内。

央行委员会认为货币政策配置适当，可促进需求保持在一定水平的增长及通胀符合目标。

根据当前迹象，最审慎的路线可能是一段时间内维持利率稳定。(完) (编译/审校 蔡美珍/李婷仪/艾茂林/张若琪/戴素萍/田建华)
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