新闻稿：澳洲央行2月政策会议声明；此前维持利率不变

美国热股：Twitter与彭博合作推出流媒体新闻服务，股价盘初大涨
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
展望后续，澳洲央行预期经济增长仍有一段时间将低于趋势水平，失业率还会进一步上升才触顶。而在持续的低利率和较低汇率的帮助下，短期之后，增长料将走强。通胀料较三个月前预计的略有升高，但未来两年仍料在2-3%的目标之内。
央行委员会认为货币政策配置适当，可促进需求保持在一定水平的增长及通胀符合目标。
根据当前迹象，最审慎的路线可能是一段时间内维持利率稳定。(完) (编译/审校 蔡美珍/李婷仪/艾茂林/张若琪/戴素萍/田建华)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
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路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。