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货币新闻 | 2014年 2月 4日 星期二 11:48 BJT

澳新汇市：澳元兑美元急涨，澳洲央行扬弃宽松立场

路透悉尼2月4日 - 澳元兑美元 周二亚洲盘中大涨，此前澳洲央行在今年第一次政策会议中扬弃了宽松立场，升高市场对于加息的预期。

澳元兑美元涨至0.8830，日内上涨0.9%，此前澳洲央行维持利率在2.5%不变。(完)

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