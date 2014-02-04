澳新汇市：澳元兑美元急涨，澳洲央行扬弃宽松立场

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
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路透悉尼2月4日 - 澳元兑美元 周二亚洲盘中大涨，此前澳洲央行在今年第一次政策会议中扬弃了宽松立场，升高市场对于加息的预期。
澳元兑美元涨至0.8830，日内上涨0.9%，此前澳洲央行维持利率在2.5%不变。(完)
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