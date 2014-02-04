主要国家经济指标预测--2月5日****

路透2月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月5日(三) 0130 日本加班工资 12月 -- +4.7% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 48.6 47.9 0848 法国Markit服务业PMI 1月 48.6 48.6 法国Markit综合PMI -- 48.5 0853 德国Markit服务业PMI 1月 53.6 53.6 德国Markit综合PMI -- 55.9 0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 51.9 51.9 欧元区Markit综合PMI 53.2 53.2 0928 英国Markit/CIPS服务业指数 1月 59.0 58.8 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -0.5% +1.4% (较上年同期) +1.5% +1.6% 1200 美国抵押贷款市场指数 1月31日当周 -- 403.4 再融资指数 -- 1,645.2 1315 美国ADP就业报告(万人) 1月 增加18 增加23.8 1330 加拿大建筑许可 12月 +2.0% -6.7% 1358 美国Markit服务业PMI 1月终值 -- 56.6 1500 美国ISM非制造业指数 1月 53.7 53.0 ISM非制造业企业活动指数 55.1 54.3 ISM非制造业雇佣指数 -- 55.6 ISM非制造业新订单指数 -- 50.4 ISM非制造业价格指数 -- 55.1 附：主要国家2月4日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0330 澳洲央行利率决议 2月 2.5% 2.5% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 64.6 61.5 1000 意大利CPI(较前月) 1月初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 意大利HICP(较前月) 1月初值 -2.1% -2.0% (较上年同期) +0.6% +0.7% 1000 欧元区PPI(较上月) 12月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -0.8% -0.9% 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月1日当周 +0.3% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月1日当周 +2.7% -- 1445 美国纽约ISM企业活动指数 1月 622.6 -- 1500 美国工厂订单(较前月) 12月 -1.5% -1.7% 1500 美国耐久财订单 12月修正值 -4.2% -- 扣除运输的耐久财订单 -1.3% -- 扣除国防的耐久财订单 -3.5% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.6% -- 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 6.0% 6.0% HLFS就业增长(较前季) +1.1% +0.6% HLFS就业参与率 68.9% 68.6% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第四季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +1.7% +1.7% (完)