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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--2月5日****

路透2月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值        前值
    2月5日(三)
    0130  日本加班工资                                   12月            --         +4.7% 
    0843  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     1月           48.6         47.9 
    0848  法国Markit服务业PMI                             1月           48.6         48.6
          法国Markit综合PMI                                              --          48.5
    0853  德国Markit服务业PMI                             1月           53.6         53.6
          德国Markit综合PMI                                              --          55.9
    0858  欧元区Markit服务业PMI                           1月           51.9         51.9
          欧元区Markit综合PMI                                           53.2         53.2
    0928  英国Markit/CIPS服务业指数                       1月           59.0         58.8 
    1000  欧元区零售销售(较前月)                         12月          -0.5%        +1.4%
                        (较上年同期)                                   +1.5%        +1.6%    
    1200 美国抵押贷款市场指数                       1月31日当周          --         403.4
              再融资指数                                                 --       1,645.2
    1315 美国ADP就业报告(万人)                            1月         增加18     增加23.8
    1330 加拿大建筑许可                                  12月          +2.0%        -6.7%
    1358 美国Markit服务业PMI                           1月终值           --          56.6
    1500 美国ISM非制造业指数                              1月           53.7         53.0
              ISM非制造业企业活动指数                                   55.1         54.3
              ISM非制造业雇佣指数                                        --          55.6
              ISM非制造业新订单指数                                      --          50.4
              ISM非制造业价格指数                                        --          55.1 
    
    
    附：主要国家2月4日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值       预估值
    0330 澳洲央行利率决议                                 2月           2.5%         2.5%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                         1月           64.6         61.5
    1000 意大利CPI(较前月)                             1月初值          +0.2%       +0.2%
                    (较上年同期)                                        +0.7%       +0.7%
         意大利HICP(较前月)                            1月初值          -2.1%       -2.0%
                    (较上年同期)                                        +0.6%       +0.7%
    1000 欧元区PPI(较上月)                               12月           +0.2%       +0.1%
                   (较上年同期)                                         -0.8%       -0.9%
    1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             2月1日当周         +0.3%         --
    1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           2月1日当周         +2.7%         --
    1445 美国纽约ISM企业活动指数                          1月           622.6         --
    1500 美国工厂订单(较前月)                            12月           -1.5%       -1.7%
    1500 美国耐久财订单                              12月修正值         -4.2%         --
             扣除运输的耐久财订单                                       -1.3%         --
             扣除国防的耐久财订单                                       -3.5%         --
             扣除飞机的非国防资本财订单                                 -0.6%         -- 
    2145  新西兰HLFS失业率                              第四季           6.0%        6.0%
                HLFS就业增长(较前季)                                    +1.1%       +0.6%
                HLFS就业参与率                                          68.9%       68.6%
    2145  新西兰劳工成本指数(较前季)                    第四季          +0.6%       +0.6%
                          (较上年同期)                                  +1.7%       +1.7%
(完)
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