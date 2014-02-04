美国人事：美联储前任主席贝南克加入布鲁金斯学会展开新职

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约2月3日 - 三天前甫卸下美国联邦储备理事会主席的贝南克，周一随即在布鲁金斯学会展开新职。
立场中立的华府政策智库布鲁金斯学会称，贝南克将担任驻会特聘研究员。
布鲁金斯学会发言人说，贝南克周一早上即进入办公室就绪，午餐时在院内餐厅接受新同事的欢迎。
预料贝南克将会着手写书，贝南克已经延揽他在美联储的文胆David Skidmore帮忙编辑和研究。贝南克已经无公职在身，可以畅所欲言，不过和其他美联储官员一样，他也不得透露机密讯息。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。