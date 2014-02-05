欧洲经济指标预测--2月5日-2月12日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月3日当周 2月5-7日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 +1.0% -0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.2% +7.5% 2月5日(三) 0843 意大利Markit/ADACI 服务业采购经理人指数(PMI) 1月 48.6 47.9 0848 法国Markit服务业PMI 1月 48.6 48.6 法国Markit综合PMI -- 48.5 0853 德国Markit服务业PMI 1月 53.6 53.6 德国Markit综合PMI -- 55.9 0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 51.9 51.9 欧元区Markit综合PMI 53.2 53.2 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 59.0 58.8 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -0.5% +1.4% (较上年同期) +1.5% +1.6% 2月6日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负5 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差21.12 1100 德国工业订单(较前月) 12月 +0.4% +2.1% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 2月 -- 3,750 1200 英国央行利率决定 +0.5% 0.5% 1245 欧洲央行利率决定指标再融资利率 2月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 2月7日(五) 0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 +0.8% +0.3% 经季节调整进口(较前月) +1.2% -1.1% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差173 顺差178 0745 法国预算收支(亿欧元) 12月 -- 赤字869.8 0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差57 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- +4.2% 0930 英国工业生产(较前月) 12月 +0.6% 持平 (较上年同期) +2.3% +2.5% 制造业产出(较前月) 12月 +0.6% 持平 (较上年同期) +2.3% +2.8% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 12月 逆差31 逆差30.2 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差93 逆差94.4 1100 德国工业生产(较前月) 12月 +0.5% +1.9% 2月10日当周 2月10日(一) 0645 瑞士未经季节调整失业率 1月 -- 3.5% 经季节调整失业率 -- 3.2% 0745 法国工业生产(较前月) 12月 -- +1.3% 0900 意大利工业生产(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.4% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 11.9 2月11日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 1月 -- +0.40% 2月12日(三) 0745 法国经常账(亿欧元) 12月 -- 赤字19 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.1% 1000 欧元区工业生产(较上月) 12月 -- +1.8% (较上年同期) -- +3.0%(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申