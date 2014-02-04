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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 13:09 BJT

香港股市：恒指早盘下跌2.4%，联想重挫逾14%

路透香港2月4日 - 香港股市周二早盘在马年第一个交易日下挫，市场结束假期恢复交易后补跌，且中国成长题材类股领跌打压大盘。

联想集团 早盘暴跌逾14%，因遭多家券商降评，担心其近来的交易将稀释获利。

恒生指数 早盘下跌2.4%报21,511.1点，仅略高于8月低点、亦为图形支撑位的21,465.7点；恒生国企指数 挫低3.2%，至8月以来最低水准。

联想放量重跌14.3%，可能创下2009年1月以来单日最大跌幅。瑞银集团、摩根士丹利及Jefferies均调降该股评等。(完)
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