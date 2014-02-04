澳新汇市：澳洲央行决议后澳元大涨，带动新西兰元走高

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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“央行完全没有温和倾向，尽管有很多人有预期到，但仍市场走势仍为之改变，”道明证券(TD Securities)驻新加坡的亚太研究主管Annette Beacher说。
“澳洲央行非常明确表态利率将稳定一段时间，加上鹰派立场...意味着澳元可能会有不错的支撑，”她说。她并表示澳元可能会涨破0.89美元。澳元最新报0.8876美元。
澳元阻力位在0.8890美元，交易员称此处有大批停止单。若突破将上看0.8925。
澳元兑欧元和英镑上涨约1.5%，兑日圆 涨幅最大，上涨将近整整2日圆至89.87日圆。
新西兰元也受惠全线走高，兑美元从盘初的0.8087升至0.8121美元，脱离周一触及的五个月低点0.8052。(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。