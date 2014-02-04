澳新汇市：澳洲央行决议后澳元大涨，带动新西兰元走高

“央行完全没有温和倾向，尽管有很多人有预期到，但仍市场走势仍为之改变，”道明证券(TD Securities)驻新加坡的亚太研究主管Annette Beacher说。

“澳洲央行非常明确表态利率将稳定一段时间，加上鹰派立场...意味着澳元可能会有不错的支撑，”她说。她并表示澳元可能会涨破0.89美元。澳元最新报0.8876美元。

澳元阻力位在0.8890美元，交易员称此处有大批停止单。若突破将上看0.8925。

澳元兑欧元和英镑上涨约1.5%，兑日圆 涨幅最大，上涨将近整整2日圆至89.87日圆。