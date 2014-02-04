国际油市：布兰特原油在106美元徘徊，冬季需求抵销疲软经济数据效应

路透新加坡2月4日 - 布兰特原油周二在每桶106美元附近徘徊，因冬季严寒提振欧洲及美国取暖油需求，抵销了美国和中国经济数据不振的效应。

利比亚及北海供应缩减，亦限制布兰特原油跌幅。不良天候导致利比亚产出减少，在此同时利比亚总统Ali Zeidan周一对封阻东部港口抗议团体扩大施压，告诉他们他已在数周前下令军队准备中止其封锁行动。

0506GMT，3月布兰特原油期货 小涨0.02美元至每桶106.06美元，之前两个交易日下跌。美国原油期货 上涨0.19美元至每桶96.62美元，此前创下近一个月来的单日最大跌幅，随美股重挫。

东京三菱商事风险经理Tony Nunan表示，“短线油品基本面有支撑，因经济合作暨发展组织(OECD)国家馏分油库存偏低。”

Nunan称，西德州中质原油的下一道支撑为每桶96美元。(完)

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