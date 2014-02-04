《全球汇市》澳元因澳洲央行放弃宽松立场而飙升，日圆兑美元回落

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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美国数据令人失望，导致美国10年期公债收益率(殖利率)急跌，从而损及美元吸引力。美国10年期公债 收益率最新持平于约2.58%，距离周一创下的三个月低点2.57%不远。
不过部分分析师警告称现阶段勿过度解读ISM制造业报告，因得考量美国严寒天候状况。
“寒冬据传对ISM数据造成一些影响，我认为目前要研判美国经济趋势已经中断仍为时过早，”东京瑞穗银行市场分析师Daisuke Karakama表示。
他说，中长期来看，美元兑日圆跌势可能是买进美元的机会。
日圆兑欧元亦持稳，最新报136.65日圆。欧元周一一度跌至两个月低点136.37日圆。
欧元兑美元 下跌0.1%至1.3508美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3515 1.3524 -0.07 -1.67 1.3745
美元/日圆 100.92 100.97 -0.05 -4.16 105.30
欧元/日圆 136.39 136.55 -0.12 -5.76 144.73
美元/瑞郎 0.9026 0.9007 +0.21 +1.10 0.8928
英镑/美元 1.6284 1.6304 -0.12 -1.64 1.6556
美元/加元 1.1075 1.1116 -0.37 +4.28 1.0620
澳元/美元 0.8862 0.8747 +1.31 -0.57 0.8913
新西兰元/美元 0.8105 0.8081 +0.30 -1.23 0.8206
澳元/日圆 89.440 88.320 +1.27 -4.70 93.850
新西兰元/日圆 81.790 81.590 +0.25 -5.35 86.410
英镑/日圆 164.34 164.62 -0.17 -5.73 174.33
澳元/新西兰元 1.0929 1.0813 +1.07 +0.75 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王洋/张明钧; 审校 戴素萍/于春红)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。