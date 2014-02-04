《全球市场》亚股下滑，但美元回稳重获动能

该数据造成标准普尔500指数创下七个月来最大单日跌幅，CBOE波动率指数升16.5%，收在2012年12月以来最高。

美元 则因而低见100.77日圆，兑欧元 低见136.37日圆，均为去年11月底以来首见。

在亚洲盘，美元扳回部份失土，上涨约0.3%至101.24日圆，欧元兑日圆则微升0.1%，报136.75日圆。

澳元兑美元 上涨，此前澳洲央行在今年首度政策会议中摒弃宽松倾向，市场因此认为升息可能性升高。

澳元兑美元最新上涨1.5%至0.8877美元，此前澳洲央行亦软化了压低澳元汇价的言论。

在大宗商品方面，美国原油期货 小升至每桶96.62美元，周一时挫跌1.09美元，因美国工厂数据逊于预期，点燃对美国经济需求的担忧。

3月布兰特原油期货 小升至每桶106.04美元，此前连两日下跌。

股市下跌增添黄金的避险魅力，现货金 日内持稳在1,259.15美元，周一时大涨1.1%。