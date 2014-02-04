《全球市场》亚股下滑，但美元回稳重获动能

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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该数据造成标准普尔500指数创下七个月来最大单日跌幅，CBOE波动率指数升16.5%，收在2012年12月以来最高。
美元 则因而低见100.77日圆，兑欧元 低见136.37日圆，均为去年11月底以来首见。
在亚洲盘，美元扳回部份失土，上涨约0.3%至101.24日圆，欧元兑日圆则微升0.1%，报136.75日圆。
澳元兑美元 上涨，此前澳洲央行在今年首度政策会议中摒弃宽松倾向，市场因此认为升息可能性升高。
澳元兑美元最新上涨1.5%至0.8877美元，此前澳洲央行亦软化了压低澳元汇价的言论。
在大宗商品方面，美国原油期货 小升至每桶96.62美元，周一时挫跌1.09美元，因美国工厂数据逊于预期，点燃对美国经济需求的担忧。
3月布兰特原油期货 小升至每桶106.04美元，此前连两日下跌。
股市下跌增添黄金的避险魅力，现货金 日内持稳在1,259.15美元，周一时大涨1.1%。
但伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌至每吨7,034.75美元，稍早曾触及两个月低位，且可能连续第10个交易日下跌。(完) (编译 王洋/李婷仪/戴素萍 审校 张明钧/蔡美珍/于春红/艾茂林)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。