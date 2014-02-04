英国数据：1月建筑业PMI升至64.6触及六年半高点--Markit/CIPS

路透伦敦2月4日 - 周二公布的一项采购经理人调查显示，英国1月建筑业活动增速意外加快，扩张幅度达金融危机以来最高水准。

1月英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)从12月的62.1升至64.6，为英国建筑业活动自2007年8月以来最快扩张水准，高于路透调查分析师预估的61.5，也远高于50的荣枯分水岭。

“1月调查使外界对英国建筑业仍循序复苏再度感到放心，”Markit资深分析师Tim Moore称。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)