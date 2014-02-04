韩国汇市：韩元兑美元自五个月低点回升，受出口商美元卖单扶助

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透首尔2月4日 - 韩国韩元 周二自五个月低点回升，小幅收高，部分系受出口商美元卖单的扶助。
韩元兑美元 收报1,083.8，上日收报1,084.5。
盘中稍早韩元兑美元一度贬至1,089.9，为9月9日以来最弱水准。(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。