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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 14:15 BJT

韩国汇市：韩元兑美元自五个月低点回升，受出口商美元卖单扶助

路透首尔2月4日 - 韩国韩元 周二自五个月低点回升，小幅收高，部分系受出口商美元卖单的扶助。

韩元兑美元 收报1,083.8，上日收报1,084.5。

盘中稍早韩元兑美元一度贬至1,089.9，为9月9日以来最弱水准。(完)

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