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亚洲 | 2014年 2月 4日 星期二 14:34 BJT

更新版1-日本股市：日经指数收挫4.2%至四个月低点，因美数据疲软推升日圆

路透东京2月4日 - 日股日经指数周二重挫4.2%，至四个月低点，因美国制造业数据疲于预期，引发对美国经济的担忧，带动日圆上涨，损及人气。

日股日经指数 连四个交易日下跌，收低610.66点，报14,008.47点，为10月8日以来最低收盘位，今日也创2013年6月以来单日最大百分比跌幅。

日经指数明确跌破约14,425点的200日移动均线切入位，为2012年11月以来首见。

东证股价指数 重挫4.8%至1,139.27点，42.33亿股易手，为2013年6月以来最高。

JPX-日经400指数 挫跌4.7%至10,330.02点。(完)
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