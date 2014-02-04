更新版1-日本股市：日经指数收挫4.2%至四个月低点，因美数据疲软推升日圆

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透东京2月4日 - 日股日经指数周二重挫4.2%，至四个月低点，因美国制造业数据疲于预期，引发对美国经济的担忧，带动日圆上涨，损及人气。
日股日经指数 连四个交易日下跌，收低610.66点，报14,008.47点，为10月8日以来最低收盘位，今日也创2013年6月以来单日最大百分比跌幅。
日经指数明确跌破约14,425点的200日移动均线切入位，为2012年11月以来首见。
东证股价指数 重挫4.8%至1,139.27点，42.33亿股易手，为2013年6月以来最高。
JPX-日经400指数 挫跌4.7%至10,330.02点。(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。