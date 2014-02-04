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货币新闻 | 2014年 2月 4日 星期二 14:57 BJT

更正-欧股业绩：瑞银集团第四季获利超越市场预期，受惠于巨额税项收益

(因译文有误，文中第三段应为分析师原本预测第四季“净利”为3.54亿瑞郎，非“净损”)

路透苏黎世2月4日 - 瑞银集团 第四季转亏为盈，且获利高于预期，受惠于一笔巨额税务收益及投行业务重回获利。

瑞银周二公布，第四季净利9.17亿瑞郎(10.2亿美元)，其中包括一笔4.7亿瑞郎递延税项收益。

上年同期为净损18.9亿瑞郎。路透调查16家机构的分析师原本预测第四季净利为3.54亿瑞郎，实际数字为近三倍水准。

瑞银表示，获利表现将使公司能够派发每股0.25瑞郎的年度股利，较2012年增加三分之二。瑞银重申，一旦达到一项主要资本目标，将派发50%以上的获利；目前已即将达成目标。瑞银2013年的股利派发水准相当于获利的30%。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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