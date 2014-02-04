更正-欧股业绩：瑞银集团第四季获利超越市场预期，受惠于巨额税项收益

(因译文有误，文中第三段应为分析师原本预测第四季“净利”为3.54亿瑞郎，非“净损”)

路透苏黎世2月4日 - 瑞银集团 第四季转亏为盈，且获利高于预期，受惠于一笔巨额税务收益及投行业务重回获利。

瑞银周二公布，第四季净利9.17亿瑞郎(10.2亿美元)，其中包括一笔4.7亿瑞郎递延税项收益。

上年同期为净损18.9亿瑞郎。路透调查16家机构的分析师原本预测第四季净利为3.54亿瑞郎，实际数字为近三倍水准。