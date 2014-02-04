日本个股：夏普上调全年获利预估，因中国智能手机面板订单猛增

路透东京2月4日 - 拜赢得中国客户大量智能手机面板订单之赐，日本最大显示器生产企业夏普 周二上调全年获利预估，稳稳迈向符合银行提供46亿美元纾困条件所需的全年净利水准。

夏普将截至3月31日的全年营业利润预估上调至1,000亿日圆(9.88亿美元)，高于上次预估的800亿日圆，不过维持净利预估在50亿日圆不变。

据汤森路透Starmine数据，分析师的平均预估净利为88.2亿日圆。

夏普公布10-12月营业利润较上年同期增长5.8%至476亿日圆，高于汤森路透Starmine调查五位分析师平均预估的354.2亿日圆。夏普称因用于智能手机和平板电脑的中小型面板订单旺盛。(完)