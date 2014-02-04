日本个股：夏普上调全年获利预估，因中国智能手机面板订单猛增

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京2月4日 - 拜赢得中国客户大量智能手机面板订单之赐，日本最大显示器生产企业夏普 周二上调全年获利预估，稳稳迈向符合银行提供46亿美元纾困条件所需的全年净利水准。
夏普将截至3月31日的全年营业利润预估上调至1,000亿日圆(9.88亿美元)，高于上次预估的800亿日圆，不过维持净利预估在50亿日圆不变。
据汤森路透Starmine数据，分析师的平均预估净利为88.2亿日圆。
夏普公布10-12月营业利润较上年同期增长5.8%至476亿日圆，高于汤森路透Starmine调查五位分析师平均预估的354.2亿日圆。夏普称因用于智能手机和平板电脑的中小型面板订单旺盛。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。